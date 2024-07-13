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        Niğde Valisi Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:55
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        Niğde Valisi Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da milli iradeye yönelik alçak darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

        O gece milletin, ülkenin bölünmez bütünlüğü, istiklali ve istikbali için kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tek vücut olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Kahraman milletimiz, kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları, meydanları doldurmuş, tankın, topun, helikopterlerin ve uçağın karşısında canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak demokrasimize sahip çıkmıştır. Bugün bize düşen en önemli görevse 15 Temmuz 2016'da yapılan hain darbe girişimini gelecek nesillerimize unutturmadan şehitlerimizin kanı ile sulanmış vatan topraklarımızı aynı inanç ve azimle korumak. Başta hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Niğde'nin gururu ve kahraman evladı Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir olmak üzere vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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