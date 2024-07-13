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        Rektör Uslu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:52
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        Rektör Uslu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uslu, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli iradeyi yok sayan ihanet odakları tarafından Türk milletini karanlık bir geleceğe sürükleme emellerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

        15 Temmuz gecesi tarihi şan ve şeref dolu bir millete yakışır şekilde hain girişiminin akamete uğratıldığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

        "Türk milleti bağımsızlığıyla birlik ve beraberliğinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kere daha ilan etmiştir. Milli irademiz uğruna mücadele eden, bu değerleri koruyup savunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak bizler de adını onur ve gururla taşıdığımız hemşehrimiz ve kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in, Çanakkale kahramanı Niğdeli Ali'lerin, tüm şehit ve gazilerimizin izinden gidiyoruz. Onların aziz hatırasını yaşatarak ve vatanımızın her karış toprağının kıymetini bilerek, milli bilinci yüksek nesiller yetiştirmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

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