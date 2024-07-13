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        Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:47
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        Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Z.D. idaresindeki 38 D 7179 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü Z.D. ile araçtaki H.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan A.K. ve F.K. ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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