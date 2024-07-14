Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışı, Niğde'de yapıldı

Yarışmaların sonunda, S2'de Hakan Bilecen ve Murat Gürtekin, S3'te Mesut Kara ve Emrullah Gözüboz, S4'te Arif Gencer ve İbrahim Lale, SSV'de Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit birinci oldu.

Çeşitli illerden 13 aracın katıldığı organizasyonda 26 sporcu, toplam 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Bu yıl 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen organizasyon, 4 etap ve toplam 12 turdan oluştu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Niğde Belediyesince Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ve Niğde Offrod Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yarış, Niğde Evleri Yerleşkesi'nde oluşturulan parkurda gerçekleştirildi.

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