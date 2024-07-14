Niğde'de drift yapan sürücüye 32 bin 923 lira ceza
Niğde'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 923 lira ceza verildi.
Niğde'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 923 lira ceza verildi.
Vali Cahit Çelik, "gereği yapıldı" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eski Adana Caddesi stadyum inşaatı yanında drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 923 lira para cezası uygulandığını bildirdi.
Vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerine teşekkür eden Çelik, huzuru ve güvenliği tehdit eden hiçbir fiilin cezasız kalmayacağını belirtti.
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