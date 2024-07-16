Niğde Yarı Maratonu, şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlenecek.

Argeus Travel & Events'ten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu desteğiyle "Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun" sloganı ile düzenlenecek organizasyon, şehir merkezinde 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda koşulacak.