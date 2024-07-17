Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den muharrem ayı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, muharrem ayının İslam alemine ve ülkeye sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Muharrem ayının insanı insan yapan değerlerin en üst seviyede idrak edildiği günler olduğunu aktaran Özdemir, "Muharrem ayının başladığı bu kıymetli günler hürmetine özellikle Gazze'de ve dünyanın farklı noktalarında yaşanan insanlık dramının sona ermesini temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin bu mübarek ayı sağlık, barış ve huzur içerisinde geçirmesini diliyorum. İslam aleminin ve hemşehrilerimin muharrem ayını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.