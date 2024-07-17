Niğde Valisi Çelik'ten muharrem ayı mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, muharrem ayının Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesi dolayısıyla hicri yılın başlangıcı olduğunu belirtti.

Bu ayın sabrı, metaneti ve dayanışmayı hatırlattığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün, Kerbela'nın acısını yüreklerinde hisseden Müslümanlar olarak bu olaylardan dersler çıkararak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz. Kerbela'yı doğru anlayıp, toplumsal barış ve kardeşliği pekiştirmeliyiz. Muharrem ayı matem ayı olmakla beraber, halk arasında paylaşmanın simgesi haline gelen aşure günü, birlik ve beraberliği perçinlemektedir. Kaynayan kazanda farklılıkları ortaya çıkartarak ayrışmayı değil, birlik ve beraberlik içinde ortak bir tat yakalamayı hedeflemeliyiz. Ortak değerlerimizde birleşip bir bütün olduğumuzu düşünmeliyiz. Birliğimizin, huzurumuzun ve bereketimizin daim olmasını temenni ediyorum."