Türkiye ve dünya kupası şampiyonu milli kick boksçu, dünya şampiyonluğuna odaklandı

Türkiye ve dünya kupası şampiyonu milli kick boksçu Hiranur Demirci, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Demirci, 13 yaşında antrenörü Mustafa Ersin Şimşek'le tanıştıktan sonra kick boksa başladı.

Milli sporcu, son olarak mayısta İstanbul'da düzenlenen 9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası ile bu ay Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Altın madalya hedefiyle ağustosta Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Hiranur Demirci, AA muhabirine, antrenmanlarının yorucu ve yoğun geçtiğini söyledi.

Günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandığını dile getiren Demirci, "Torba ve lapayla çalışıyorum, sürekli maç yapıyoruz. Antrenmanlarım biraz sert geçiyor çünkü şampiyona zor, şampiyon olmak kolay değil. Bu yüzden baskılı ve ağır antrenmanlar yapıyoruz. Sporcu bu şekilde şampiyon olur zaten." dedi. Demirci, bu yıl İstanbul ve Konya'da düzenlenen şampiyonalarda zorlu rakiplerle karşılaştığını belirtti. Yarı final ve final müsabakalarının zor geçtiğini anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'ndaki final müsabakasında rakibim beni çok zorladı. Rakiplerimin hepsi sağlamdı ama pes etmedim. Konya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda ise yarı finaldeki rakibim zorladı. Kick Boks Dünya Kupası'nda finaldeki rakibimle Konya'da yarı finalde tekrar karşılaştık. Antrenörümün desteğiyle son saniyelerde maçı çevirdim. Verdiği emekleri düşününce o maçı bırakmak imkansızdı." Demirci, zorlu 4 maçını da antrenörü sayesinde kazandığını söyledi.

Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlandığını vurgulayan Demirci, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiğini sözlerine ekledi. - "Hiranur'dan dünya şampiyonluğu bekliyoruz" Hiranur'un antrenörü Mustafa Ersin Şimşek de sporcusunun antrenmanlarda kendilerini zorladığını dile getirdi. Şampiyona sürecinin zorlu antrenmanlarla geçtiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti: