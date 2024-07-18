Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Çelik, badminton milli sporcularını kabul etti

        Niğde Valisi Cahit Çelik, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Açık 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda Niğde'yi temsil eden milli sporcuları kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Çelik, badminton milli sporcularını kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Açık 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda Niğde'yi temsil eden milli sporcuları kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada çift bayanlar kategorisinde bronz madalya kazanan Sevde Gök ve Eylül Azra Ak, antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile makamında görüştü.

        Sporcuları tebrik eden Vali Çelik, başarılarının devamını diledi.

        Sporcular Çelik'e milli takım forması hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?

        Benzer Haberler

        Türkiye ve dünya kupası şampiyonu milli kick boksçu, dünya şampiyonluğuna o...
        Türkiye ve dünya kupası şampiyonu milli kick boksçu, dünya şampiyonluğuna o...
        Niğde Valisi Çelik'ten muharrem ayı mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten muharrem ayı mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den muharrem ayı mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den muharrem ayı mesajı
        Niğde Yarı Maratonu, şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak
        Niğde Yarı Maratonu, şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak
        Niğde Yarı Maratonu, Şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak
        Niğde Yarı Maratonu, Şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak
        Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını (2)
        Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını (2)