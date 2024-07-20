Niğde'de 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı
Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarında 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı.
Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarında 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 8-15 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli uygulama ve denetim gerçekleştirildi.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 kişi yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü cezaevine teslim edildi, 35 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.
Çalışmalarda adli para cezası bulunan 2 hükümlü de yakalandı.
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