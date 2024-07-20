Niğde'de 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 8-15 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarında 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

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