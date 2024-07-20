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        Niğde'de 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı

        Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarında 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:13
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        Niğde'de 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı
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        Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarında 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 8-15 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 kişi yakalandı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü cezaevine teslim edildi, 35 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

        Çalışmalarda adli para cezası bulunan 2 hükümlü de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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