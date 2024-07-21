Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi

Niğde'de düzenlenen spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi.

Valilik, belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Doktor Sami Yağız Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar 2 gün boyunca tenis, futbol, voleybol, basketbol gibi birçok branşta spor yaptı.

Etkinliğin bugünkü bölümünde Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen yarı maraton koşusunda ise sporcular 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koştu.

Yarışın ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Cahit Çelik, Niğde'ye güzel bir maraton kazandırdıklarını söyledi.

Bundan sonraki senelerde de yarı maraton koşusunu düzenleyeceklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu seneki katılım iyi derecede, umarım gelecek senelerde daha güzel katılımlar olacak. İlk kez düzenlendiği için belki aksaklıklarımız olmuş olabilir, geri dönüşleri alacağız ve ileriki senelerde bu geri dönüşler çerçevesinde hatalarımızı düzelteceğiz. Amaçlarımızdan biri Niğde'yi spor anlamında marka şehir haline getirmek olacak. Dağcılık anlamında da çok iyi bir potansiyelimiz var, görev yaptığımız süre boyunca inşallah Niğde'de çok fazla spor etkinliği yapacağız."