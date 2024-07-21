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        Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi

        Niğde'de düzenlenen spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:31
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        Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi
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        Niğde'de düzenlenen spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi.

        Valilik, belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Doktor Sami Yağız Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar 2 gün boyunca tenis, futbol, voleybol, basketbol gibi birçok branşta spor yaptı.

        Etkinliğin bugünkü bölümünde Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen yarı maraton koşusunda ise sporcular 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koştu.

        Yarışın ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Cahit Çelik, Niğde'ye güzel bir maraton kazandırdıklarını söyledi.

        Bundan sonraki senelerde de yarı maraton koşusunu düzenleyeceklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu seneki katılım iyi derecede, umarım gelecek senelerde daha güzel katılımlar olacak. İlk kez düzenlendiği için belki aksaklıklarımız olmuş olabilir, geri dönüşleri alacağız ve ileriki senelerde bu geri dönüşler çerçevesinde hatalarımızı düzelteceğiz. Amaçlarımızdan biri Niğde'yi spor anlamında marka şehir haline getirmek olacak. Dağcılık anlamında da çok iyi bir potansiyelimiz var, görev yaptığımız süre boyunca inşallah Niğde'de çok fazla spor etkinliği yapacağız."

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de yarı maraton koşusunun geleneksel hale geleceğini belirtti.

        Yarı maraton koşusunun Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlediklerini dile getiren Özdemir, "Ben de 5 kilometre koştum, inşallah önümüzdeki senelerde kendimizi geliştirerek 10 kilometre koşmaya çalışacağız. Katılımcılara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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