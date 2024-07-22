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        GÜNCELLEME - Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

        Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırısında yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:45
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        GÜNCELLEME - Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
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        Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırısında yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

        Altunhisar ilçesinde, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Meryem Birol (54), iş çıkışı Çiftlik Kavşağı terminal önünde, bir iş yerine ait Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin yardımıyla kurtulan kadın, sol kol ve bacağı ile dudağından yaralandı.

        Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Koluna, bacağına ve dudağına dikiş atılan kadın, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, işten çıktıktan sonra bir iş yerine ait 2 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

        Birol, "Ayağımdan terliğimi çıkarttım, attım ama hiç kaçmadılar. Elimdeki süt bidonunu sallayınca köpekler dudağımı bıraktı, bacağımdan tuttu. Biri bacağımdan diğeri kolumdan ısırdı." dedi.

        Köpeklerden kurtulmaya çalıştığı sırada çevredekilerin kendisini kurtardığını aktaran Birol, şunları kaydetti:

        "İlla ölmemiz mi gerekiyor, hiç mi dışarı çıkmayayım? Tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Bu korkuyu nasıl atacağımı bilmiyorum. Sabaha kadar hiç uyumadım. Gözümü kapattığımda 2 köpeğin üstüme geldiğini hatırlayıp açtım. Saldıran köpekler sahipli, aşıları varmış. Köpekler bağlı değildi, şikayetçi oldum. Tedavim hastanede 3 gün daha sürecek."

        Valilikten yapılan açıklamada, köpeklerin sahibi H.K'nin, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

        Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan H.K'ye, idari yaptırım uygulanacağı ifade edilen açıklamada, 2 köpeğin, Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinada tutulacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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