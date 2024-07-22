Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı düzenlenecek

        Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı 10 Ağustos'ta Niğde'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı 10 Ağustos'ta Niğde'de gerçekleştirilecek.

        Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı, Valililik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, etkinliğin tanıtım programında yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta yüksek dağ koşusu yapacaklarını söyledi.

        Bu yıl sekizincisini düzenleyecekleri etkinlikle Niğde'nin markası Aladağları tanıtmak istediklerini belirten Çelik, Aladağlar'ın Türkiye'nin en zor parkurlarında olduğuna işaret etti.

        Çelik, Aladağlar'da her seviyedeki sporcuya hitap eden zirvelerin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Etkinliğimizin kazasız belasız olmasını diliyorum. Ben de 33 kilometrelik parkura kayıt yaptım. Nasip olursa 33 kilometreyi ben de sporcu arkadaşlarımla koşacağım. Bu etkinlik biraz daha profesyonel, bu işi bilen sporcuların katılacağı bir etkinlik. Sporcu kabul yaparken arkadaşlarımız çok sıkı bir şekilde bakıyor. Daha önce kişinin bu anlamda deneyimi var mı, böyle bir spor yaptı mı, bunlara bakarak kabul yapıyorlar. Ayrıca vatandaşlarımızın da katılacağı bir halk koşusu yapacağız. Halk koşusuna tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Halk koşumuz Demirkazık'taki kamp merkezinden başlayıp, Sokullupınar kamp alanında bitecek."

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentin marka şehir olma yolunda ilerlediğini aktardı.

        Aladağlar'ın, Niğde için bir hazine olduğunu ifade eden Özdemir, "Bugüne kadar dağcılar bunu biliyordu ama çok fazla duyuramamıştık, tanıtım konusunda eksiklerimiz vardı. Bu tür organizasyonlar aynı zamanda şehrimizin tanıtımında çok etkili. Aladağlar Sky Trail'in de Niğde'mize çok olumlu katkıları olacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından organizasyon hakkında bilgi verildi.

        Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden 10 Ağustos Cumartesi saat 04.00'te başlayacak uluslararası yarışta sporcular, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşacak.

        Türkiye'nin en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Aladağlar Sky Trail'de katılım, zorlu arazi koşulları ve güvenlik nedenleriyle 300 koşucuyla sınırlandırıldı.

        Şu ana kadar aralarında yabancıların da olduğu yaklaşık 180 sporcunun kayıt yaptırdığı etkinlik, yakın zamanda hayatını kaybeden DAZSPOR'un kurucusu Victoria Vera Blyth, Gülay Ünal Cihan, Onur Çam ve İsmet İnan anısına düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        GÜNCELLEME - Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        Motosiklet devrildi; 16 yaşındaki Veysel öldü, sürücü yaralı
        Motosiklet devrildi; 16 yaşındaki Veysel öldü, sürücü yaralı
        Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
        Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
        Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi
        Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi
        Niğde'de 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Niğde'de 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı