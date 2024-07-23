Niğde'de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, basın kuruluşlarının halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşıladığını, aynı zamanda demokrasinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Her iklim şartında gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirme adına görev yapan basın kuruluşlarının önemli görev üstlendiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti.

"Toplumumuzun ifade ve haber alma özgürlüğünün güvencesi olduğunu 15 Temmuz 2016 günü vatanımızın ve milletimizin istiklaline ve istikbaline karşı yapılan darbe girişiminde bir kez daha göstererek millet iradesinden yana tavır alan basın kuruluşlarımız ve çalışanlarının ne kadar önemli bir görevi yerine getirdikleri ve yaptıkları özverili çalışmalar her türlü takdire şayandır. Görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, günün her saatinde mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının bayramını kutluyorum."

Belediye Başkanı Özdemir de basının, dijitalleşen dünyada teknolojinin sunduğu imkanları da kullanarak farklı mecralarda toplumun bilgi ihtiyacının hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Yazılı, görsel ve dijital platformlarda yayın yapan basın kuruluşlarının, etik kurallar çerçevesinde objektif yayıncılık anlayışıyla görevlerini yerine getirmelerinin önemini vurgulayan Özdemir, "Her koşulda fedakarca görevini yerine getirmeye gayret gösteren yöneticilerinden, çalışanlarına kadar tüm basın kuruluşlarımızın her kademesindeki basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyor, onların bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.