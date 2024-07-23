Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çelik, mesajında, basın kuruluşlarının halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşıladığını, aynı zamanda demokrasinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

        Her iklim şartında gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirme adına görev yapan basın kuruluşlarının önemli görev üstlendiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti.

        "Toplumumuzun ifade ve haber alma özgürlüğünün güvencesi olduğunu 15 Temmuz 2016 günü vatanımızın ve milletimizin istiklaline ve istikbaline karşı yapılan darbe girişiminde bir kez daha göstererek millet iradesinden yana tavır alan basın kuruluşlarımız ve çalışanlarının ne kadar önemli bir görevi yerine getirdikleri ve yaptıkları özverili çalışmalar her türlü takdire şayandır. Görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, günün her saatinde mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının bayramını kutluyorum."

        Belediye Başkanı Özdemir de basının, dijitalleşen dünyada teknolojinin sunduğu imkanları da kullanarak farklı mecralarda toplumun bilgi ihtiyacının hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

        Yazılı, görsel ve dijital platformlarda yayın yapan basın kuruluşlarının, etik kurallar çerçevesinde objektif yayıncılık anlayışıyla görevlerini yerine getirmelerinin önemini vurgulayan Özdemir, "Her koşulda fedakarca görevini yerine getirmeye gayret gösteren yöneticilerinden, çalışanlarına kadar tüm basın kuruluşlarımızın her kademesindeki basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyor, onların bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Niğde'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı (2...
        Niğde'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı (2...
        Niğde'de Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı düzenlenecek
        Niğde'de Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı düzenlenecek
        GÜNCELLEME - Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        GÜNCELLEME - Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        Motosiklet devrildi; 16 yaşındaki Veysel öldü, sürücü yaralı
        Motosiklet devrildi; 16 yaşındaki Veysel öldü, sürücü yaralı
        Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
        Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
        Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı