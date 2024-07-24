Niğde'de otomobille minibüs çarpıştı, sürücüler yaralandı
Niğde'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Niğde'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
E.Ç. (21) idaresindeki 51 ABS 622 plakalı otomobil, Kayseri-Adana kara yolu otogar önündeki kavşakta T.A.S'nin (28) kullandığı 51 ADJ 203 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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