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        Niğde'de otomobille minibüs çarpıştı, sürücüler yaralandı

        Niğde'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:58
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        Niğde'de otomobille minibüs çarpıştı, sürücüler yaralandı
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        Niğde'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        E.Ç. (21) idaresindeki 51 ABS 622 plakalı otomobil, Kayseri-Adana kara yolu otogar önündeki kavşakta T.A.S'nin (28) kullandığı 51 ADJ 203 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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