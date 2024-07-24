Niğde'de sağanak etkili oldu
Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.
Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Süleyman Fethi Caddesi'nde su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.
İlhanlı Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde su biriken köprü ulaşıma kapatıldı.
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