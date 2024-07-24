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        Niğde'de sağanak etkili oldu

        Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:43
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        Niğde'de sağanak etkili oldu
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        Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

        Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Süleyman Fethi Caddesi'nde su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

        İlhanlı Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde su biriken köprü ulaşıma kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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