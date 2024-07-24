Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de "e-çap" ve "e-ruhsat" uygulamaları tanıtıldı

        Niğde Belediyesinin ruhsat ve çap işlemlerinin daha yenilikçi ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hayata geçireceği "e-ruhsat" ve "e-çap" uygulamaları sektör temsilcilerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de "e-çap" ve "e-ruhsat" uygulamaları tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesinin ruhsat ve çap işlemlerinin daha yenilikçi ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hayata geçireceği "e-ruhsat" ve "e-çap" uygulamaları sektör temsilcilerine tanıtıldı.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, imar çapları, inşaat ve oturma ruhsatının e-Devlet üzerinden yapılabileceği bir sisteme geçeceklerini söyledi.

        Kısa zamanda bu tür işlerin dijital ortamda yapılabilmeyi hedeflediklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve iletişim kopukluğunun olmaması için e-ruhsat uygulaması bizi rahatlatacak. Belediyede onlarca birimimiz var ama hep imar birimi üstünden işin zaman aldığı, ruhsat vermenin çok uzun sürdüğü gibi şikayetler alıyorduk. Bu uygulama en çok beni mutlu edecek. En azından herkes dakika, saniyesi itibariyle hangi belgeler ne zaman belediyeye ulaştı, eksiksiz ne zaman ulaştı, belediye buna ne zaman dönüş yaptı gibi işlemler açık bir şekilde görebilecek. Böylece müteahhit yapı denetimine, belediye yapı denetimine ya da çekişmenin önüne geçmiş olacağız."

        Özdemir, uygulamada bütün işlemlerin şeffaf olacağına işaret ederek, gecikme yaşanan veya erken biten işlerde akıllara başka soruların gelmeyeceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        Niğde'de sağanak etkili oldu
        Niğde'de sağanak etkili oldu
        Niğde'de otomobille minibüs çarpıştı, sürücüler yaralandı
        Niğde'de otomobille minibüs çarpıştı, sürücüler yaralandı
        Niğde'de kadına saldıran Rottweiler cinsi köpeklerin sahibi serbest
        Niğde'de kadına saldıran Rottweiler cinsi köpeklerin sahibi serbest
        Niğde'de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları
        Niğde'de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları
        Niğde'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı (2...
        Niğde'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı (2...
        Niğde'de Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı düzenlenecek
        Niğde'de Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı düzenlenecek