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        Niğde'de ameliyathane hemşirelerine sertifika verildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:50 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:50
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        Niğde'de ameliyathane hemşirelerine sertifika verildi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından sertifikalı eğitim programları uygulama yetkisi alan Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 24 Haziran-24 Temmuz'da düzenlenen Ameliyathane Hemşireliği 1. Dönem Eğitim Programına 6 hemşire katıldı.

        Teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyere, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bahadır Karaca ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan tarafından sertifikaları verildi.

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