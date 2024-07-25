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        Niğde'de Gençlik Merkez'inde aşure günü etkinliği düzenlendi

        Niğde'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde öğrenciler ve ailelerine aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:09
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        Niğde'de Gençlik Merkez'inde aşure günü etkinliği düzenlendi
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        Niğde'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde öğrenciler ve ailelerine aşure ikram edildi.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre, merkezde düzenlenen programda 750 kişiye aşure dağıtıldı, öğrencilere muharrem ayı ve aşure günüyle ilgili bilgi verildi.

        Gençlik Hizmetleri Müdürü Turan Sayın, aşurenin birlik ve beraberliğin sembollerinden olduğunu belirterek, "Bu yüzden muharrem ayının içerisinde olduğumuz bu günlerde vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek, kardeşliği pekiştirmek için aşure dağıttık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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