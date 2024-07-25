Niğde'de şehitler adına aşure dağıtıldı

Programa, Vali Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Vali Çelik'in eşi Nermin Çelik, Başkan Özdemir'in eşi Duygu Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini belirten Demir, "Aşurelerimizi, şehitlerimiz, hayatını kaybetmiş kahraman gazilerimiz adına dağıttık. Rabbim kabul eylesin, bundan sonra böyle acıları yaşatmasın. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, şehitler için yaklaşık 4 bin 500 kişilik aşure dağıtıklarını söyledi.

Niğde Şehit Aileleri Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi, hayırseverlerin yardımıyla Hüdavent Hatun Parkı'nda aşure dağıttı.

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