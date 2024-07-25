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        Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

        Niğde'de bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Filistin'deki çocuk ölümlerine yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:19
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        Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
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        Niğde'de bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Filistin'deki çocuk ölümlerine yönelik saldırılarını kınadı.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

        5 Şubat Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağız Eren Kumak, yaptığı açıklamada, Filistin'de 7 Ekim'den itibaren 50 bin şehit verildiğini ve bunların arasında yaklaşık 16 bin çocuk olduğunu belirtti.

        Her geçen saatte şehit sayısının arttığını vurgulayan Kumak, şunları kaydetti:

        "Çocuklar olarak burada toplandık, oyun oynamak için değil oyunu bozmak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye. Gazzeli çocuklara Türkiye'nin anne babaları destek olsun, çocukları da destek olsun diye. Bugün buradan diyoruz ki çocuklar farkında, zafer yakında."

        Konuşmanın ardından meydana çocuk ayakkabıları bırakıldı, dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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