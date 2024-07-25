Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Niğde'de bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Filistin'deki çocuk ölümlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

5 Şubat Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağız Eren Kumak, yaptığı açıklamada, Filistin'de 7 Ekim'den itibaren 50 bin şehit verildiğini ve bunların arasında yaklaşık 16 bin çocuk olduğunu belirtti.