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        Niğde'de zirai ilaç bayileri denetlendi

        Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde bitki koruma ürünleri satan iş yerlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:24
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        Niğde'de zirai ilaç bayileri denetlendi
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        Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde bitki koruma ürünleri satan iş yerlerini denetledi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi personeli, kent merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren 87 bitki koruma ürünleri bayisi ve toptancısını kontrol etti, satışa sunulan ürünleri ve zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatı denetledi.

        Denetimde iş yerinin fiziki şartları ve alınan güvenlik tedbirlerinin mevzuata uygunluğu da gözden geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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