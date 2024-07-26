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        İç Anadolu'da, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi

        Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Sivas ve Nevşehir'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:42
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        İç Anadolu'da, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi
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        Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Sivas ve Nevşehir'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi.

        Niğde Milli İrade Platformu üyeleri ve çocuklar, cuma namazı çıkışı Dışarı Cami önünde bir araya geldi, İsrail'in Filintin'e yönelik saldırılarını kınadı.

        Grup adına basın metnini okuyan Türkiye Gençlik Vakfı Niğde Şubesi sözcüsü Burhan Karan, Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını, ABD'nin İsrail Başbakanı soykırımcı, savaş suçlusu Netanyahu'yu ülkesine davet ederek ABD Parlamentosu'nda konuşma imkanı sunduğunu kaydetti.

        Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümlelerle ABD'li parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla da ayakta alkışlandığını belirten Karan, "Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

        - Kayseri

        Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği Erkilet temsilciği, Hasan-Şerife Uluçay Camii önünde etkinlik düzenledi.

        Cuma namazı sonrası bir araya gelen grup, "Gazze'de işgal dünyada utanç", "Bebek katili İsrail", "İnsanlık ölmesin Gazze için dur de" ve "Gazze'de kadınlar ile çocuklar kazanacak" yazılı pankart açtı.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Kongresini protesto etti.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan İsmail Efe Demirhan, İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresini bu eylemden dolayı kınadıklarını söyledi.

        Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını vurgulayan Demirhan, "Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecek." dedi.

        Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

        - Sivas

        Sivas'ta Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünden başladı. Slogan atarak Hükümet Meydanı'na yürüyen çocuklar, Netanyahu ve ABD Kongresi'ni protesto etti.

        Burada grup adına konuşan Yunus Erdem İmirhan, kendi ellerinin kalem, kitap tutarken Gazzeli çocukların ellerinin anne ve babasının parçalanmış bedenlerini tutmasının acı verici olduğunu söyledi.

        İmirhan, çocukların her şeyin farkında ve zaferin çok yakın olduğunu vurguladı.

        Açıklamanın ardından gök yüzüne balon bırakıldı.

        - Nevşehir

        Nevşehir Filistin’e Destek Platformu, cuma namazı sonrası Külliye Camii önünde toplanarak Netanyahu’nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı protesto etti.

        Platform sözcüsü Mustafa Gençtürk, cGazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirterek, " Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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