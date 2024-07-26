Niğde'de tırda 87 kilogram esrar ele geçirildi

Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından "Kıymetli hemşehrilerim müsterih olsun ki ilimiz genelinde uyuşturucu ile mücadelemiz kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." notuyla operasyonun görüntülerini paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen tıra operasyon düzenledi.

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