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        Niğde'de tırda 87 kilogram esrar ele geçirildi

        Niğde'de tıra düzenlenen operasyonda 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 22:10 Güncelleme: 26.07.2024 - 22:10
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        Niğde'de tırda 87 kilogram esrar ele geçirildi
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        Niğde'de tıra düzenlenen operasyonda 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen tıra operasyon düzenledi.

        Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 23 pakette 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından "Kıymetli hemşehrilerim müsterih olsun ki ilimiz genelinde uyuşturucu ile mücadelemiz kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." notuyla operasyonun görüntülerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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