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        Niğde'de 250 ton bal rekoltesi bekleniyor

        Niğde'de bu yıl yaklaşık 250 ton bal üretimi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:59 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:59
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        Niğde'de 250 ton bal rekoltesi bekleniyor
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        Niğde'de bu yıl yaklaşık 250 ton bal üretimi bekleniyor.

        Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde bal hasadının başladığını, bu yıl havaların aşırı sıcak gitmesi ve yağışların yetersiz olması nedeniyle rekoltenin geçen yılla aynı olmasını beklediklerini söyledi.

        Niğde'de üretilen keven balının aroma bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Ünal, kentte birliğe kayıtlı 260 arıcı bulunduğu bildirdi.

        Yaklaşık iki yıldır çevresel atıklardan ve küresel ısınmadan kaynaklı Niğde'de bal rekoltesinde artış yaşanmadığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

        "2023 yılında yaklaşık 250 ton bal rekoltesi elde edilirken bu yıl herhangi bir artış beklenmemekte, bal rekoltesinin artmamasını sadece hava sıcaklıklarına bağlamamak lazım. Bunun yanı sıra küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çok önemli faktöreler de var. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı üye arıcılara kovan başına 100 lira, üye olmayanlara ise 80 lira destek verecek. 41 yaşını doldurmamış arıcılara ve kadın üreticilere ek 40 lira, gezginci arıcılara ise kovan başına artı 30 lira destek sağlanacak. Ayrıca bakanlık tarafından belirlenen illerdeki birliklere üye arıcılara da ek 20 lira daha destek verilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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