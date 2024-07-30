Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığı gerçekleştirilen toplantıya, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, 30 Haziran itibariyle kentte, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 168 proje bulunduğunu söyledi.

Projelerin 54'ünün tarım, 50'sinin ulaştırma, 29'unun kamu hizmetleri, 17'sinin eğitim, 9'unun sağlık, 5'inin enerji, 4'ünün kültür ve turizm sektörlerine ait olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti: