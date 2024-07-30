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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:32
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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığı gerçekleştirilen toplantıya, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

        Özdemir, burada yaptığı konuşmada, 30 Haziran itibariyle kentte, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 168 proje bulunduğunu söyledi.

        Projelerin 54'ünün tarım, 50'sinin ulaştırma, 29'unun kamu hizmetleri, 17'sinin eğitim, 9'unun sağlık, 5'inin enerji, 4'ünün kültür ve turizm sektörlerine ait olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "İlimizde yürütülmekte olan 168 projenin toplam değeri 20 milyar 897 milyon 98 bin liradır. Bu projeler için toplam 2 milyar 759 milyon 835 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 950 milyon 634 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme yüzde 34,45'tir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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