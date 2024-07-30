Niğde'de drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza

Niğde'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza verildi.

Vali Cahit Çelik, "Gereği yapıldı" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eski Kayseri Caddesi Petrol Ofisi önünde drift atarak çevreyi rahatsız eden otomobil sürücüsüne, drift atmak, kamunun rahatını bozacak davranışlarda bulunmak, yeterli sayıda plaka takmamak, standart dışı süspansiyon sistemi-helezon kesikliğinden toplam 36 bin 260 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerine teşekkür eden Çelik, huzuru ve güvenliği tehdit eden hiçbir fiilin cezasız kalmayacağını belirtti.