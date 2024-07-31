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        Akkaya Barajı gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor

        ABDULLAH ÖZKUL - Türkiye'de gözlemlenen 500 kuş türünden 225'inin fotoğraflandığı Niğde'deki Akkaya Barajı gölü, flamingoları da konuk ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:23
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        Akkaya Barajı gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
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        ABDULLAH ÖZKUL - Türkiye'de gözlemlenen 500 kuş türünden 225'inin fotoğraflandığı Niğde'deki Akkaya Barajı gölü, flamingoları da konuk ediyor.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi yakınındaki Akkaya Barajı gölü, Türkiye'de gözlemlenen kuş türlerinin yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.

        Kuş gözlemcileri tarafından 225 türün gözlemlendiği barajdaki kuş hareketliliği, Niğde Belediyesinin yaptığı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi sayesinde yeniden arttı.

        Aynı zamanda Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan dik kuyruk, elmabaş, patka gibi ördek türlerine de ev sahipliği yapan barajı, flamingolar da konaklama alanı olarak tercih ediyor.

        Vali Cahit Çelik, AA muhabirine, Niğde'nin doğal güzellikleri bakımından Türkiye'nin en güzel illerinden biri olduğunu söyledi.

        Niğde'yi "dağların ve göllerin başkenti" olarak tanımladığını belirten Çelik, "Aladağlar, Bolkar Dağları, aynı zamanda bu dağlardaki krater gölleri görülmeye değer. İl merkezinde de üniversitemizin yerleşkesindeki Akkaya Barajı, kuşlar için bir yuva, bir mekan. Türkiye'de toplamda şu ana kadar tespit edilen 500 farklı kuş türü var. Akkaya Barajı'nda da şimdiye kadar 225 farklı kuş türü fotoğraflandı. Bunların başında da flamingolar geliyor. Sayısı özellikle haziran ayında çok fazla ama bu mevsiminde de çok fazla sayıda flamingo görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çelik, IUCN'in kırmızı listesinde olan kuş türlerinin de baraj gölünde fotoğraflandığına işaret ederek, bunların başında dik kuyruk, elmabaş, patka gibi türlerin geldiğini bildirdi.

        Akkaya'nın korunması gerektiğine dikkati çeken Çelik, bölgenin tanıtımı ve çocuklara doğa bilinci aşılamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

        Çelik, Dünya Kuşlarını Koruma Kurumunun verilerine göre, kuş türlerinde her sene azalma olduğu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Her 8 kuş türünden bir tanesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu baraj gölü kuşların hayatlarına devam edebilmeleri için güzel bir ekosistem yaratıyor. Burası özellikle sadece yerel kuş gözlemcileri için değil, aynı zamanda uluslararası kuş gözlemcileri için güzel bir destinasyon. Biz herkesi her dönemde burada bu güzel kuşları görmeye, seyretmeye davet ediyoruz. Özellikle sabahın erken saatlerinde kuş sesleri inanılmaz derecede insanı mutlu ediyor. Akşam üstü de aynı şekilde. Buranın özellikle doğal potansiyeli çok iyi. Aynı zamanda Aladağlar'da da IUCN'in kırmızı lisesinde olan ur kekliği, dağ horozu var. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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