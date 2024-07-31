Aladağlar'da tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybetti

Çorapçıoğlu'na ulaşan sağlık ekipleri dağcının bilincinin kapalı olduğunu ve vücudunda kırık bulunduğunu tespit etti.

Diğer dağcıların ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

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