Niğde'de göle giren genç boğuldu
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde göle giren genç boğuldu.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde göle giren genç boğuldu.
Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz köyünde Karagöl'e giren 24 yaşındaki Ali Kuzum, yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi.
Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Kuzum, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kuzum, kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.