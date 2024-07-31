Niğde'de "Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" düzenlendi

Niğde'de 5 ülkeden 90 sanatçı ve dans topluluklarının katılımıyla "Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliklerinin katkılarıyla Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 5 ülkeden 90 sanatçı sahne alırken, dans toplulukları da gösteri yaptı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı, Niğde'nin tarihi ve doğal güzellikleri, turistik mekanlarıyla açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Çifcibaşı, belediye olarak kültürel zenginliklerin gelecek nesillere taşınması için projeler yürüttüklerini belirterek, "Bugün gerçekleştireceğimiz şölen kardeş ülkeler arasındaki birlik ve beraberliğin, kültürel dayanışmaların bir göstergesidir. Biz kültürel etkinliklerimizi ne kadar yaşatmaya devam edersek, yeni nesil de örnek alacak ve ondan sonraki nesillere aktarmaya devam edecektir." diye konuştu. TÜRKSOY Genel Sekreterlik Temsilcisi Sancar Mülazımoğlu, Niğde'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.