Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de "Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" düzenlendi

        Niğde'de 5 ülkeden 90 sanatçı ve dans topluluklarının katılımıyla "Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:47 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de "Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de 5 ülkeden 90 sanatçı ve dans topluluklarının katılımıyla "Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" gerçekleştirildi.

        Niğde Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliklerinin katkılarıyla Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 5 ülkeden 90 sanatçı sahne alırken, dans toplulukları da gösteri yaptı.

        Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı, Niğde'nin tarihi ve doğal güzellikleri, turistik mekanlarıyla açık hava müzesi olduğunu söyledi.

        Çifcibaşı, belediye olarak kültürel zenginliklerin gelecek nesillere taşınması için projeler yürüttüklerini belirterek, "Bugün gerçekleştireceğimiz şölen kardeş ülkeler arasındaki birlik ve beraberliğin, kültürel dayanışmaların bir göstergesidir. Biz kültürel etkinliklerimizi ne kadar yaşatmaya devam edersek, yeni nesil de örnek alacak ve ondan sonraki nesillere aktarmaya devam edecektir." diye konuştu.

        TÜRKSOY Genel Sekreterlik Temsilcisi Sancar Mülazımoğlu, Niğde'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

        Sanatçıların izleyicilere unutulmayacak gösteriler ve konserler sunacağını kaydeden Mülazımoğlu, "Sanatçılarımız, sizleri büyük turanın kültürel zenginliğiyle tanıştırmış olacak. Onları beğeniyle izleyeceğinizden eminim. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk dünyasının birliği için üstüne düşen görevi adım adım yerine getirmektedir. Bizlere bu imkanı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Azerbaycan'dan Sema Halk Dansları Topluluğu, Kazakistan'dan Şamşi Kaldayakov Devlet Filarmonisi sanatçıları, Kırgızistan'dan Exclusive Dans Topluluğu, Özbekistan'dan Taşkent Devlet Filarmonisi sanatçıları ve Şagdi Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteri sunuldu, konser verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        BMGK acil toplanacak
        BMGK acil toplanacak
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu

        Benzer Haberler

        Niğde'de göle giren genç boğuldu
        Niğde'de göle giren genç boğuldu
        Aladağlar'da tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybetti
        Aladağlar'da tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybetti
        Niğde'de tırmanış sırasında düşen dağcı öldü
        Niğde'de tırmanış sırasında düşen dağcı öldü
        Akkaya Barajı gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
        Akkaya Barajı gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
        Drift atan sürücüye 36 bin 260 lira ceza
        Drift atan sürücüye 36 bin 260 lira ceza
        Niğde'de drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza
        Niğde'de drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza