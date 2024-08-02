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        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 09:56 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:56
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        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Canip Ak (46) idaresindeki 51 HP 945 plakalı otomobil, Çiftlik'ten Altunhisar istikametine seyir halindeyken Altunhisar ilçesi Zindan Vadisi Topalak Kaya mevkisinde tarlaya devrildi.

        Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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