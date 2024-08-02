Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Canip Ak (46) idaresindeki 51 HP 945 plakalı otomobil, Çiftlik'ten Altunhisar istikametine seyir halindeyken Altunhisar ilçesi Zindan Vadisi Topalak Kaya mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
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