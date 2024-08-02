Niğde'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Öztürk'e (63) çarptı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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