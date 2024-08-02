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        Niğde'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:41
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        Niğde'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Öztürk'e (63) çarptı.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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