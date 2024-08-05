Niğde'de temmuz ayında kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

Niğde'de temmuz ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte 2 milyon 725 bin makaron, 10 cep telefonu, tabanca, 2 şarjör, tüfek ve 784 fişek ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.