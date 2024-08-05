Niğde'de temmuz ayında faili meçhul 225 olay aydınlatıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, temmuzda, taksirle öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık ve şantajın da aralarında yer aldığı 225 suçla ilgili 443 zanlıyı yakaladı.

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