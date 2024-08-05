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        Niğde'de mahalle bekçileri aranan 54 şüpheliyi yakaladı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, temmuz ayında, çeşitli suçlardan aranan 54 zanlıyı gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:29
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        Niğde'de mahalle bekçileri aranan 54 şüpheliyi yakaladı
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        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, temmuz ayında, çeşitli suçlardan aranan 54 zanlıyı gözaltına aldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi kapsamında, çarşı ve mahalle bekçileri, temmuz ayındaki gece devriyesi görevinde 5 bin 320 kişinin genel bilgi taramasını yaptı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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