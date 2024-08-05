Niğde'de mahalle bekçileri aranan 54 şüpheliyi yakaladı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, temmuz ayında, çeşitli suçlardan aranan 54 zanlıyı gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi kapsamında, çarşı ve mahalle bekçileri, temmuz ayındaki gece devriyesi görevinde 5 bin 320 kişinin genel bilgi taramasını yaptı.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheliyi gözaltına aldı.