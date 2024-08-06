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        Niğde'deki "Pony Club" etkinliğinde çocuklar ata bindi

        Niğde Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) düzenlediği "Pony Club" etkinliğinde çocuklar ata binme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:01 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:01
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        Niğde'deki "Pony Club" etkinliğinde çocuklar ata bindi
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        Niğde Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) düzenlediği "Pony Club" etkinliğinde çocuklar ata binme imkanı buldu.

        Niğde Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve TJK'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda oluşturulan alandaki etkinlikte görevliler, çocuklara atlar hakkında bilgi verdi.

        Kask ve yelek giydirilen çocuklar daha sonra gözetmenler eşliğinde parkurda at sırtında dolaştırıldı.

        "Pony Club" kapsamında 3-12 yaş arasındaki çocuklara hayvan ve at sevgisini aşılamak için düzenlenen etkinlik yarın da devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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