Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt:
Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Habere konu olan yerin Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun tahsis edilen hayvan mezarlığı olduğu" belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur."
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