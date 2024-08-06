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        Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt:

        Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:17
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        Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt:
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        Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Habere konu olan yerin Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun tahsis edilen hayvan mezarlığı olduğu" belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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