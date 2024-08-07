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        Niğde'de yüksek verimli yonca çeşidi geliştirildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, verimli ve daha hızlı hasat edilebilen yeni yonca çeşidi geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:58
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        Niğde'de yüksek verimli yonca çeşidi geliştirildi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, verimli ve daha hızlı hasat edilebilen yeni yonca çeşidi geliştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mustafa Avcı, Niğde başta olmak üzere bölgenin iklim ve toprak koşullarına uyumlu, yüksek verim ve kalite özelliklerine sahip çeşidin tescili için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne başvurdu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, Niğde'de ilk defa yonca çeşidinin ıslah edildiğini ve çeşidin geliştirilme aşamasında farklı lokasyonlarda deneme yapıldığını belirtti.

        Geliştirilen çeşidin, ilin ekolojik koşullarına uyumlu, yüksek verimli, kaliteli ve ekonomik ömrünün standart çeşitlere göre daha uzun olduğunu aktaran Avcı, ayrıca tohum üretim çalışmaları için hazırlıkların da sürdüğünü ve 2025 yılında çeşide ait tohumun üreticilerle buluşturulacağını ifade etti.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da geliştirilen çeşidin bölgede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleriyle yoncanın bir baklagil türü olması yönünden bölge topraklarının ıslahı ve sürdürülebilir tarım açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Prof. Dr. Mustafa Avcı'yı tebrik etiğini belirten Rektör Uslu, 'İpek' ismi verilen yonca çeşidinin, başta Niğde olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde yem bitkisi yetiştiricileri ve hayvansal üretim yapan işletmelerin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını aktardı.

        Uslu, tarım çalışmalarında öncü olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde bölgesel kalkınmaya katkı verecek yeni araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

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