Niğde'de temmuzda hırsızlık ve dolandırıcılık iddiasıyla 25 zanlı yakalandı

Ayrıca nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında 14 hırsızlık olayı ile ilgili 22 zanlıyı yakaladı.

Niğde'de temmuz ayında meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı.

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