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        Niğde'de temmuzda hırsızlık ve dolandırıcılık iddiasıyla 25 zanlı yakalandı

        Niğde'de temmuz ayında meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:54
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        Niğde'de temmuzda hırsızlık ve dolandırıcılık iddiasıyla 25 zanlı yakalandı
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        Niğde'de temmuz ayında meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında 14 hırsızlık olayı ile ilgili 22 zanlıyı yakaladı.

        Ayrıca nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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