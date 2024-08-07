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        Niğde Belediyesinin Dışarı Camii Otopark ve Peyzaj Projesi devam ediyor

        Niğde Belediyesi, "Dışarı Camii Otopark ve Peyzaj Projesi" kapsamında kamulaştırma ve yıkım çalışmalarında son aşamaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:05
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        Niğde Belediyesinin Dışarı Camii Otopark ve Peyzaj Projesi devam ediyor
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        Niğde Belediyesi, "Dışarı Camii Otopark ve Peyzaj Projesi" kapsamında kamulaştırma ve yıkım çalışmalarında son aşamaya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklama göre, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde başlatılan proje kapsamında, yıkılan binaların yerine şadırvan, tuvalet ve yeşil alanların da bulunduğu 90 araç kapasiteli katlı otopark yapımına başlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin farklı noktalarında yaptıracakları katlı otoparklarla otopark sorununa neşter vurmayı amaçladıklarını belirtti.

        Dışarı Camii'nin etrafında başlattıkları kamulaştırma çalışmaları kapsamında, bölgede yer alan 3 binanın yıkımının tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Özdemir, "Kısa süre içerisinde 90 araç kapasiteli projemizi Niğde'mizin hizmetine sunacağız. Niğde'mizin tarihi dokusuna da sahip çıkarak, yeşil alanları olan, çevreye duyarlı projelerle kentimizin daha yaşanabilir bir şehir haline dönüştürülmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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