Niğde Belediyesinin Dışarı Camii Otopark ve Peyzaj Projesi devam ediyor

Niğde Belediyesi, "Dışarı Camii Otopark ve Peyzaj Projesi" kapsamında kamulaştırma ve yıkım çalışmalarında son aşamaya geldi.

Belediyeden yapılan açıklama göre, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde başlatılan proje kapsamında, yıkılan binaların yerine şadırvan, tuvalet ve yeşil alanların da bulunduğu 90 araç kapasiteli katlı otopark yapımına başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin farklı noktalarında yaptıracakları katlı otoparklarla otopark sorununa neşter vurmayı amaçladıklarını belirtti.