Niğde'de temmuzda uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
Niğde'de temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 zanlı gözaltına alındı.
Niğde'de temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, temmuz ayında gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 654,71 gram sentetik uyuşturucu, 105 uyuşturucu nitelikli hap, 25,15 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
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