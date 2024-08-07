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        Niğde'de temmuzda uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı

        Niğde'de temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:07
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        Niğde'de temmuzda uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, temmuz ayında gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılarla birlikte 654,71 gram sentetik uyuşturucu, 105 uyuşturucu nitelikli hap, 25,15 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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