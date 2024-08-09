Niğde'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi

Niğde'de Türkiye Belediye Başkanları Birliği ile ortaklaşa yürütülen "Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi projesi" kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren şeffaflık sözü verdiklerini söyledi.

Şeffaflık üzerine belediye yönetimini gerçekleştirdiğini belirten Özdemir, Türkiye'nin en şeffaf belediyesinin Niğde Belediyesi olduğunu, göreve başladığı günden itibaren belediye meclis toplantılarını canlı yayınla kamuoyuna açık hale getirdiklerine işaret etti.

Özdemir, yaklaşık 3 gün önce birilerinin sosyal medyada Niğde'de yüzlerce sokak hayvanlarının katledildiğini paylaştığına dikkati çekerek, "Görüntülere baktığımızda Niğde Belediyesi Hayvan Mezarlığı'nda çekim yapıyorlar ve çok gizli bir yermiş gibi servis ediyorlar. Bunlar her zaman yapılan işlemler ve 2 yıldır kullandığımız bir mezarlık orası. Orada arkadaşlar ölen sokak hayvanlarının defin işlemini yapmışlar ve kireçlemişler, rutin yaptığımız işlerin adı sosyal medyada katliam oldu." ifadelerin kullandı.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği (TBBB) Yönetim Kurulu üyesi ve eski Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır da Niğde'nin kendisi için Kırşehir kadar önemli bir kent olduğunu bildirdi.

TBBB'nin amacının belediye başkanlarının sosyal ve özlük haklarının korunması olduğunu vurgulayan Çakır, "Türkiye genelinde siyasetçilerin yalnız kalma gibi bir kaderi var, bundan dolayı birlik kuralım dedik ve belediye başkanlarının haklarını koruma altına almak istedik." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.