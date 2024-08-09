Niğde'de devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.
R.E. (23) idaresindeki 51 ABU 480 plakalı otomobil, Niğde-Çamardı yolu Çayırlı köyü yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra S.Ö. (43), Ü.Ö. (16), S.Ö. (9), U.A.E. (1), HA.E. (6) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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