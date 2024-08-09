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        Niğde'de devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:12
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        Niğde'de devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

        R.E. (23) idaresindeki 51 ABU 480 plakalı otomobil, Niğde-Çamardı yolu Çayırlı köyü yolunda şarampole devrildi.

        Kazada sürücünün yanı sıra S.Ö. (43), Ü.Ö. (16), S.Ö. (9), U.A.E. (1), HA.E. (6) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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