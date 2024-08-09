Niğde'de tıbbi aromatik bitki bahçesi kurma çalışmaları devam ediyor

"Niğde Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Demonstrasyon Projesi" kapsamında tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar devam ediyor.

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 4 farklı bölgede kurulan aronya bahçelerine ilave olarak Ballı köyünde yeni aronya bahçeleri kuruldu.

Projenin yürütücüsü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Suat Elli, yeni kurulan aronya bahçelerinde inceleme yaptı.