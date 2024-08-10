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        Niğde UMKE tam donanımlı deposuyla olası afetlere hazır bekliyor

        Niğde'de görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan, içinde sahra hastanesi kuracak ekipmanı barındıran UMKE Lojistik Deposu ile olası afetlere hızlı ve etkin müdahale için hazır bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:40
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        Niğde UMKE tam donanımlı deposuyla olası afetlere hazır bekliyor
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        Niğde'de görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan, içinde sahra hastanesi kuracak ekipmanı barındıran UMKE Lojistik Deposu ile olası afetlere hızlı ve etkin müdahale için hazır bekliyor.

        İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, UMKE Lojistik Deposu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde afetlerin ve büyük toplumsal olayların arttığını söyledi.

        Buna bağlı olarak sağlık sistemlerinin bu olaylara acil, etkin, yerinde ve güvenli müdahale edilebilmesi için altyapı ve üstyapı çalışmalarına önem vermek zorunda olunduğunu belirten Karaca, Sağlık Bakanlığınca 2003 yılında "Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi" kapsamında 11 ilde UMKE oluşturulduğunu anımsattı.

        Karaca, Niğde'de UMKE biriminin 2005'te İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Niğde UMKE olarak 2005'ten günümüze kadar birçok olaya müdahalede bulunduk, 2016'dan 2023'e 6 Şubat depremi ve sonrasına kadar toplam 19 büyük olaya 249 personelle müdahale ettik. 6 Şubat depreminden sonra özellikle afet alanlarına veya toplumsal olayların, büyük kazaların, nüfus hareketliliğinin olduğu olaylara müdahale etmek için lojistik desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu kapsamda Niğde üçüncü sırada olmak üzere UMKE Lojistik Depoları oluşturuldu."

        Yaklaşık 600 metrekare kapalı alanda 2 bölmeden oluşan deponun olası afette, sağlık ve poliklinik hizmeti verebilecek ekipmanı barındırdığına işaret eden Karaca, depoda sahra hastanesi oluşturmaya yetecek cihazlar bulunduğunu dile getirdi.

        Karaca, Niğde'nin ülkenin ortasında ve ulaşım ağlarına yakın olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Lojistik depomuzda kamyonumuz ve forkliftimiz mevcut. Şu ana kadar çevre illere de buradan transferleri sağladık. Bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Yakın dönemde oluşturmaya niyet ettiğimiz büyük bir depo alanımız da var. Burada sahra hastanesi kurulabilecek bir çadırımız ve 12 poliklinik hizmeti verebileceğimiz veya hastalarımızı gözlemleyebileceğimiz büyüklükte çadırlarımız var. Aynı zamanda bir hastane için gerekli olan ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar, görüntüleme cihazları depomuzda mevcut. Kriz merkezi olarak da depomuzun arka üst bölümünde yaklaşık 60 metrekarelik kriz koordinasyon ünitesi oluşturduk. Orada dijital verileri alıp aynı zamanda hızlı aksiyon almamızı sağlayacak bir altyapımız var."

        Karaca, özveri, gayret ve sevgiyle 21 yıldır hizmet veren personelin 5-11 Ağustos Ulusal UMKE Haftası'nı tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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