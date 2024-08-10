Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı yapıldı

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı.

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