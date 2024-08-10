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        Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı yapıldı

        Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:26 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:26
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        Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı yapıldı
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        Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı.

        Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı.

        Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

        Karasay parkurunu erkeklerde 4.22.58'lik dereceyle Doğukan Azizler, kadınlarda ise Eugenie Rooke 4.57.49'luk dereceyle birinci tamamladı.

        Alaca parkurunu erkeklerde 9.40.00'lık dereceyle Kemal Kukul, kadınlarda ise Fatma Taş 10.52.02'lik dereceyle ilk sırada bitirdi.

        Etkinlikte Niğde Valisi Cahit Çelik de yarıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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