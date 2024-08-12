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        Niğde'de tefecilik iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:29
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        Niğde'de tefecilik iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Zanlılara ait eğlence mekanında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 57 mermi, 66 senet, 140 bin liralık çek, 38 uyuşturucu nitelikli hap, 222 sahte bandrol ve 136 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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