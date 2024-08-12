Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik, Valilikte düzenlenen toplantıda, Niğde'nin huzur ve asayişinin sağlanması için kentte 1280 emniyet ve 831 jandarma mensubu olmak üzere 2 bin 111 personelin görev yaptığını söyledi.

Türkiye'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışacaklarını belirten Çelik, temmuz ayında gerçekleştirilen terör, kaçakçılık ve organize, narkotik, asayiş suçlarına yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çelik, temmuzda terör örgütlerine yönelik 3 operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığını aktararak, şunları kaydetti: "Temmuz ayında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 34 operasyonda 42 zanlı yakalandı, 3'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda 2 milyon 805 bin gümrük kaçağı makaron, bin 74 paket kaçak sigara, 101 tarihi eser, 10 gümrük kaçağı cep telefonu, 35 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 784 fişek ele geçirildi. 84 uyuşturucu operasyonunda 93 şüpheli yakalandı, bunlardan 14'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda 87 kilo 10 gram esrar, 831 gram sentetik uyuşturucu, 105 uyuşturucu nitelikli hap, 100 kök haşhaş, 32 kök Hint keneviri, 19 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 hassas terazi yakalandı."